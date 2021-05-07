Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklığının 26 dereceye deniz sıcaklığının ise 21.5 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde tam kapanma döneminde kısıtlamadan muaf turistleri ağırlıyor. Güneşli ve sıcak havanın tadını gün boyu çıkaran turistlerden bazıları denize girerken bazıları da güneşlenmeyi tercih ediyor.