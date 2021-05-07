Hava sıcaklığının 26 dereceye deniz sıcaklığının ise 21.5 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde tam kapanma döneminde kısıtlamadan muaf turistleri ağırlıyor. Güneşli ve sıcak havanın tadını gün boyu çıkaran turistlerden bazıları denize girerken bazıları da güneşlenmeyi tercih ediyor.
Güneşli ve sıcak havanın tadını turistler çıkardı
07.05.2021 - 16:20 | Son Güncelleme: 07.05.2021 - 16:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili tam kapanmada turistleri ağırlıyor. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen turistler gün boyu denizin keyfini çıkarıyor.
Etiketler : güneş,sıcak hava,
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