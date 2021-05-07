Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Erdek, İvrindi, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde 06 Mayıs 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 23 şahsı göz altına aldı