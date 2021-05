Türkiye Gazetesi

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Mustafa Çiftçi, Ankara-Çorum, Çorum-Samsun karayolunda incelemelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile birlikte her iki yolda oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan sürücülerle sohbet ederek denetleyen Vali Çiftçi, ayrıca sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. Türkiye’de 2011-2021 yılları arasında Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı hazırlandığını hatırlatan Vali Çiftçi, bu kapsamda trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının en aza indirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

"Çorum trafik kazalarında can kayıplarını yüzde 50 azaltan 10 il arasında"

2020 yılı sonunda Türkiye’nin bu hedefi tutturan 2 ülkeden birisi olduğunu açıklayan Vali Çiftçi, “Ayrıca Çorum ilimiz açısından da sevindirici bir gelişme var. Çorum da trafik kazalarında can kayıplarını yüzde 50 azaltan 10 il arasında yer almaktadır. Bu ilimiz açısından önemli ve memnun edici bir çalışmadır. Sonuçtur, göstergedir. Bu çalışmada katkısı olan emniyet ve jandarma teşkilatımıza, kurallara uyma noktasında dikkat ve hassasiyet gösteren Çorum halkını tebrik ediyoruz. 2021 yılında da, bu yılın ilk 4 aylık rakamları ile 2020 yılının aynı dönemini karşılaştırdığımızda yine trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarında yüzde 20 oranında azalış görüyoruz. Bu da sevindirici bir gelişme. Bu düşüşün devam etmesini sağlamak, trafik kazalarının zararlarını azaltmak açısından lütfen trafik kurallarına uyalım” dedi.