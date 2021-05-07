Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay; Adnan Menderes bulvarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında devriye görevi yürüten gece bekçileri gece geç saatlerde bulvar üzerinde seyir halinde olan D.U (22) yönetimindeki 25 LA 973 plakalı otomobile dur işareti yaptı. Bekçilerin dur ikazına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Olayı duyan emniyet güçleri aracın peşine takıldı. Yaşanan kovalamaca sonucunda ehliyetsiz sürücü Parlamenterler sitesinin bariyerini kırarak, duvara çarptı. Kazanın ardından sürücü bu kez de yaya olarak kaçmaya başladı.

POLİSİN ELİNİ ÇATLATTI

Emniyet güçlerince şüpheli D.U kısa sürede yakalanırken, şahsın polise mukavemet etmesi sonucu bir polis memurun eli çatladı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden şüphelinin hastanede alınan numunesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.



Uyuşturucu madde kullanmak, mukavemet, hırsızlık gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli şahsa trafik yönünden adli ve idari işlem yapılmasının ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.