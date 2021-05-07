Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çıtak Mahallesi'nde İsmail Y, husumetlisi Zeynel K. ve kardeşi İbrahim K. ile tartıştı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmail Y, Zeynel K'yi karnından, İbrahim K'yi de kolundan bıçakladı. İsmail Y, koşarak kaçmaya çalışırken Zeynel K. arkasından tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği İsmail Y, kanlar içinde yere yığıldı. Bunun ardından kavgaya başkaları da karıştı. İsmail Y'nin ağabeyi Mehmet Y, Zeynel K'nin yakını Sezai K'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan İsmail Y, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kavgada tek yara almayan kişi olan Mehmet Y. gözaltına alındı.