Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ‘tam kapanma’ uygulamasının ardından dünyaca ünlü oteller bölgesi Kundu- Kemerağzı bölgesi de sessizliğe büründü. Antalya'nın Aksu ilçesinde merkeze 15 km uzaklıkta dünyaca ünlü otelleri bünyesinde barındıran turizm bölgesinde bu sezon da koronavirüs nedeniyle bir çok otel kapılarını kapattı. Dünyaca ünlü otellere ev sahipliği yapan ve turizm sezonunda haftada 50 bin ziyaretçiyi misafir eden bölge, normal zamanlarda hareketli olan cadde, alış veriş merkezleri ve sahillerinde kısıtlamadan dolayı sessizliğe büründü. Bölgede kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turistin sahilde yer aldığı gözlendi. Sahillerin boş kaldığı ve insan hareketliliğinin çok az olduğu bölge de kısıtlamadan muaf turistler sahilde güneşlendi ve su sporları yaptı.