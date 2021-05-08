Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir ikamette kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri düzenledikleri baskında 6 dövüş horozu ele geçirdi, ikamette bulunanlara çeşitli suçlardan toplamda 56 bin 822 TL para cezası uygulandı.

10 KİŞİ TESPİT EDİLDİ, 56 BİN 822 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri Sivas’ta bir evde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Eve düzenlenen baskında, kısıtlama kararlarına rağmen evde kumar oynayan 10 kişi tespit edildi. 4 deste oyun kağıdı ve 6 dövüş horozu ele geçirildi.