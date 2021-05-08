Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde eşinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişinin cesedi, kendisiyle son görülen kişinin jandarmadaki ifadesi üzerine su kuyusunda bulundu. Olay, dün saat 02.00 sıralarında Doğanhisar ilçesi Başköy Mahallesi’nde yaşandı.

SU KUYUSUNA İTİP, TÜFEKLE ATEŞ EDEREK ÖLDÜRMÜŞ

Edinilen bilgiye göre, Akşehir ilçesinde yaşayan Ramazan Yol, evinden çıkarak eşine Doğanhisar’ın Başköy Mahallesi’ne gideceğini söyledi. Bir süre sonra Ramazan Yol’dan haber alamayan eşi durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Şükrü Ö. (41) ifadesinde, “Alacak verecek meselesi yüzünden 3 metrelik su kuyusuna ittim, ardından tüfekle ateş ederek öldürdüm” dediği öne sürüldü.



Olayın ardından Ramazan Yol’un cesedi itfaiye tarafından su kuyusundan çıkartılarak hastane morguna götürüldü. Gözaltına alınan şüpheli Şükrü Ö.'nün işlemleri sürüyor.