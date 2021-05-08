Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de İzmit Çayırköy mevkiinde jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.

TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler ve cam filmini çıkarmadan yola çıkan sürücüler tek tek kontrol edildi.

314 TL CEZA UYGULANDI

Aracındaki cam filmini sökmeden yola çıkan sürücü Cavit O. da aracında cam filminin olduğundan haberi olmadığını söylese de cezadan kaçamadı. Sürücüye, 314 TL idari para cezası uygulandı.