Kocaeli'de İzmit Çayırköy mevkiinde jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.
TEK TEK KONTROL EDİLDİ
Denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler ve cam filmini çıkarmadan yola çıkan sürücüler tek tek kontrol edildi.
314 TL CEZA UYGULANDI
Aracındaki cam filmini sökmeden yola çıkan sürücü Cavit O. da aracında cam filminin olduğundan haberi olmadığını söylese de cezadan kaçamadı. Sürücüye, 314 TL idari para cezası uygulandı.
'Aracımda cam filmi olduğunu bilmiyordum' dedi, 314 TL ceza yedi
08.05.2021 - 15:21 | Son Güncelleme: 08.05.2021 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de yapılan trafik denetiminde cam filmini sökmeden yola çıkan sürücü, "Aracımda cam filmi olduğunu bilmiyordum" diyerek kendisini savundu. Sürücüye 314 TL cezai işlem uygulandı.
Kocaeli'de İzmit Çayırköy mevkiinde jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.
Etiketler : kocaeli,ceza,trafik denedim,
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