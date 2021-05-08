Edinilen bilgiye göre kaza Koyulhisar ilçesi D-100 karayolu Akseki köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Celal Kanal(60) yönetiminde ki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede sürücü Celal Kanal’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Feci kaza... Bir anlık hata sonu oldu!
08.05.2021 - 18:00 | Son Güncelleme: 08.05.2021 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Olay Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. Talihsiz sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobili uçuruma devrildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Etiketler : sivas,kaza,trafik kazası,
788719 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/788719.aspx
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