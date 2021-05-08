Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza Koyulhisar ilçesi D-100 karayolu Akseki köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Celal Kanal(60) yönetiminde ki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede sürücü Celal Kanal’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.