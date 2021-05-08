Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit istikametine seyir halinde olan Abdullah Y. idaresindeki 34 GT 8898 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan İlayda A. idaresindeki 54 GA 256 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Abdullah Y. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Gülsüm B. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralılar Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrasında ise yaralılardan Abdullah Y. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.