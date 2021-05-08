Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında arazide çalıların arasına gizlenmiş vaziyette toplam 201 kilogram toz esrar ele geçirildiği bildirildi.
Bu kadarına da pes! Çalıların arasında tam 201 kg ele geçirildi
08.05.2021 - 18:29 | Son Güncelleme: 08.05.2021 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çalıların arasına gizlenmiş vaziyette 201 kilogram esrar bulundu.
Etiketler : Diyarbakır,esrar,
788724 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/788724.aspx
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