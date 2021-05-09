Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta beklenmedik fırtına saat 20.00 sularında etkisini gösterdi. 10 dakika süren fırtınanın etkisi ile 36 binanın çatısı uçtu, 31 araç hasar gördü. 3 elektrik iletim hattı ve 6 iş yerinde zarar meydana geldi. Uçan çatılar arasında İl Emniyet Müdürlüğü binasının çatısı da vardı. Sivas Valisi Salih Ayhan, çatısı uçan İl Emniyet Müdürlüğü binasında inceleme bulundu.