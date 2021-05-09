Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından, vatandaşların telefonlarına gönderilen "Faturanız salgınla mücadele kampanyası kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmiştir" yazılı mesajı paylaştı. Aktaş, ayrıca tam kapanma destek paketi kapsamında, 20 bin hanenin elektrik, 20 bin hanenin su, uzaktan eğitim gören öğrencilerin yaşadığı 20 bin hanenin de internet faturasını ödediklerini ifade etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 60 bin haneye fatura desteği
09.05.2021 - 01:28 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 01:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde 60 bin haneye fatura desteği sağladı.
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788782 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/788782.aspx
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