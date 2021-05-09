Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından, vatandaşların telefonlarına gönderilen "Faturanız salgınla mücadele kampanyası kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmiştir" yazılı mesajı paylaştı. Aktaş, ayrıca tam kapanma destek paketi kapsamında, 20 bin hanenin elektrik, 20 bin hanenin su, uzaktan eğitim gören öğrencilerin yaşadığı 20 bin hanenin de internet faturasını ödediklerini ifade etti.