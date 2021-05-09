Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Eskipolat Mahallesi'nde bugünlerde farklı bir heyecan yaşanıyor. 2008 yılında Atatürk Üniversitesi Peyzaj Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Yılmaz tarafından projelendirilen fakat hayata geçirilemeyen ve köyün en eski adından ismini alan “Serçeme Şelalesi” yeniden gündeme geldi. Aradan 13 yıl geçmesine rağmen köy halkı projeden vazgeçmedi. Köy sakinlerinden Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü 3. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Eyüp Egemen Çoban, projenin tekrar gündeme alınması için bir çalışma başlattı. Köy halkının desteğiyle Çoban, kaya yapısında ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kayadan aldığı taş örneklerini Balıkesir Üniversitesinde inceletmeye başlayan Çoban, bu yükseklikte bir yapay şelalenin dünya üzerinde başka bir yerde olmadığını fark etti. İncelemelerde ise kayanın yapay şelaleye uygun olduğu görüldü. Köy halkı, köylerindeki akarsuyun kayaya yönlendirilip kayanın bir yapay şelaleye dönüştürülmesi ve köyün turizme kazandırılmasını istiyorlar.

“DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK”

Projeyi geliştiren Eyüp Egemen Çoban, şelalenin yapıldığı takdirde dünyada eşi benzeri olmayacağını ifade ederek, “Projemiz ilk olarak 2008 yılında düşünülmüş ama maalesef gerçekleşmemiş. Ben hem bu köyden birisi olarak hem de coğrafya bölümü öğrencisi olarak köyümün desteğiyle bu projenin tekrar çizilmesini sağladım. Dünyada insan eliyle yapılan yapay şelale çok az durumda. En büyüğü Çin’de bulunuyor. O da 90 metre yüksekliğinde. Ama bizim kayamız tam 250 metre uzunluğunda. Sadece Erzurum için değil, Türkiye için değil tüm dünya için bir örnek olacak. İnsan eliyle yapılmış en büyük şelale olarak rekor kitaplarına girebiliriz. Bu proje adını dünyaya duyuracak. Köy halkımızdan olumsuz hiçbir şey görmedim. Tam tersine köyde herkes bana destek verdi” dedi.

“BURASI TURİZME ÇOK ELVERİŞLİ”

Eskipolat Mahallesi'nin eski muhtarı Pehlül Özdemir, herkesin çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Küçüğünden tut en yaşlısına kadar herkes bu projeye talip. Bu gördüğünüz kayadan dünyada ya bir tane var ya da yok. Bu köy turizme çok elverişli, burada tesislerimiz var ve ulaşım çok kolay sağlanıyor. Kentte bulunan Tortum Şelalesi'nden eksiğimiz yok. Sadece ben değil tüm köy halkının tek istediği devletimizin bizim projemize sahip çıkması. Buranın Erzurum’a çok katkısı olacak. Daha önce yapılacaktı ama olmadı. Bu köy çok tanınan bir yer. Burası turizme çok elverişli” şeklinde konuştu.

“SERÇEME ŞELALESİ'Nİ İSTİYORUZ”

Köy halkından Harun Burucu ise, “Egemen kardeşimize çok teşekkür ediyoruz, projeyi yeniden yaptı ve bizi çok mutlu etti. 2008 yılında bize şelale yapılacak denilince biz çok sevindik. Sonra olmadı ara verildi. Bizler de bu yıl yeniden başladık. Biz çok mutluyuz, inşallah olur. Heyecanlıyız, Serçeme Şelalesi'ni istiyoruz“ açıklamalarında bulundu.