Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul - Bursa - İzmir Otoyolu’nu iki bölen tarlalar havadan görüntülendi. Kanola çiçeği, buğday ve diğer sebzelerin ekildiği tarlalar hasat öncesi görsel şölen oluşturdu. Havadan halı desenlerini aratmayan tarlalarda çiftçiler de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bayram tatillerin öncesi ve yaz aylarında yoğunluk yaşanan otoyolda pandemi sebebiyle sakinliğini koruyor.