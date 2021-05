Türkiye Gazetesi

Mükremin Can(43) ile evli olan Fatma Can (39) bundan 4 yıl önce lösemiye yakalandı. Can, iki kez ilik nakli oldu ancak hastalıktan kurtulamadı. Can üçüncü kez ilik nakli olmayı beklerken 24 Nisan günü hayatını kaybetti. Can’dan geriye Alp (13), Yiğit (14) ve Yaren (18) adındaki çocukları kaldı. Çocuklar annesiz geçirecekleri ilk anneler gününde onun mezarını ziyaret etmek istedi. Ancak yeni tip korona virüs nedeniyle tam kapanmadan dolayı sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için mezara gidemediler. Bu durum nedeniyle çocuklar çok üzülürken bir akrabaları polise mail gönderip durumu anlattı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne çocukların evden alınarak mezarlığa götürülmesi talimatını verdi. Bunun üzerine polis ekipleri eve gidip anneler günü sabah erken saatlerde çocukları alarak mezara götürdü. Mezara gelen çocuklar annelerinin kabri başında dua edip mezarı sulayıp çiçek bıraktı.

"ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ"

Can’ın Çukurova Üniversitesi Uluslararası Finans 1. Sınıf Öğrencisi kızı Yaren Can, annesiz ilk anneler gününü onun mezarına gelmeden geçirecekleri için çok üzüldüklerini belirterek, “Ancak polisten yardım isteyince bize hemen ekip gönderip mezara getirdiler. Bugün polis olmazsa biz annemin anneler gününü kutlayamayacaktık onlara çok teşekkür ediyorum. Annem kanser hastasıydı 2 kez ilik nakli oldu, 3.’ye hazırlanıyordu ama onu kaybettik. Bugün anneler günü ancak çok üzüntülüyüz. Onu çok özlüyoruz” diyerek duygulu anlar yaşadı.