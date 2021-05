Türkiye Gazetesi

BBP Genel Başkanı Destici, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Anneler Günü’nü, ramazan ayının manevi ikliminde ve pandeminin neden olduğu kısıtlamalar ve ağır şartların gölgesinde karşılıyoruz. Hayatımıza dair her alanı şekillendiren İslam dini, esas itibariyle, insanın yaratıcısıyla, insanın insanla, insanın toplumla ve insanın çevreyle karşılıklı haklarını düzenleyen bir kurallar dizisidir. İnançlarımıza göre, bu hakların en önemli ve öncelikli olanlarından biri, annelerin evlatlarının üzerindeki haklarıdır. Cenab-ı Allah, Lokman Suresi’nde “Biz insana, anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik” buyururken; Peygamber Efendimiz (S.A.V.) de “Cennet annelerin ayakları altındadır” hadis-i şerifiyle hepimiz için bir davranış biçimini ve istikameti işaret eder. Anneler Günü, her evlat ve her aile için, yeniden, annelerimizin hayır dualarını aldığımız günler olurken, aynı zamanda, ülkemizde sıklıkla yaşanan ve hepimizin utanç kaynağı olan, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın farkındalığını sağlayan ve bu ayıpla mücadele etmenin önemini herkese, hepimize hatırlatan vesileler olmalı. Bir Müslümanın, her gününü anneler günü gibi yaşaması gerektiği ve içinden geçtiğimiz sıkıntılı dönemi en çok annelerin duasıyla atlatabileceğimizin inancıyla, başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyor, ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için, mutlu, huzurlu, aydınlık bir geleceğe vesile olmasını diliyorum.”