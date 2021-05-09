Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan fedakâr anne Fatma Günay, 43 yaşındaki doğuştan görme ve bedensel engelli kızı Sündüs Günay’ın ve 55 yaşındaki bedensel engelli olan ve şeker hastalığı dolayısıyla sonradan görme yetisini kaybeden oğlu Şaban Günay'ın gören gözleri, yürüyen ayakları oluyor.

TEK ZORLUĞU, İLERLEYEN YAŞIM, ALLAH ÖMÜR VERDİKÇE HIZMETKÂRLARIYIM

Engelli çocukların normal çocuklardan daha çok sevgi ve ilgiye muhtaç olduğunu vurgulayan ve evlat sevgisinin tarifinin mümkün olmadığını aktaran anne Fatma Günay, "İkisinin arasında ömrümü geçiriyorum. Tek zorluğu, ilerleyen yaşım. Allah ömür verdiği müddetçe yavrularımın hizmetindeyim" dedi.

GÖRME ENGELLİ OĞLU İÇİN YATAK İSTİYOR

Evlatlarının her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını anlatan Günay, "Onların mutluluğu bana yetiyor, canları sıkılmasın diye kıpı önüne çıkartıyorum, tuvalet ihtiyaçları olduğunda onları sırtımda taşıyorum. Şaban evladım için yetkililerden yatak istiyorum” dedi.

"ANNEM BENİM, CANIM ANNEM"

"Annem içim canımı veririm" diyen 43 yaşındaki bedensel ve görme engelli Sündüs Günay, "Annem benim canım annem, annem için canımı veririm. Allah onu başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

"ANNEM BİZE HAYATINI ADADI"

Annelerinin kendilerine hayatını adadığını ve her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Şaban Günay, "Annem bizleri yediriyor, içiliyor, gezdiriyor. Tek isteği annem yaşlandığı için bizleri yatakta rahat çeviremiyor. Onun bize daha rahat bakabilmesi için yetkilerden yatak istiyorum” sözlerini kullandı.

"NE DİYEYİM, FATMA TEYZE PARMAK İLE GÖSTERİLECEK BİR KADIN"

81 yaşındaki Fatma Günay’ın parmak ile gösterilecek kadın olduğunu söylen Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şube Başkanı Mehmet Semiz ise "Anneler Günü'nde fedakâr annemiz Fatma teyzeyi ziyaret etmek istedik. Teyzemiz evlatlarının her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Kimi evimizde beş kimi evimizde üç tane engellilerimiz var, annelerimiz tabiri caiz ise bir gardiyan gibi engellilerimizin başlarında gece-gündüz bekliyorlar. Engelli annelerimizin hakkı asla ödenmez” ifadelerini kullandı.