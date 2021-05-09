Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden İsmihan Topak, ailesine ekonomik anlamda destek olabilmek için 5 yıl önce taksici olmaya karar verdi. Daha önce yaşadığı köyde traktör kullanan Topak, taksicilik konusunda hiç zorluk yaşamadı. Genellikle erkeklerin tercih ettiği taksicilik mesleği için mahalle sakinlerinden de olumlu geri dönüşler alan Topak’a kendisi gibi taksici olan eşi Bekir Topak da büyük destek veriyor. Topak, iş konusunda eşine yardımcı olurken, eşi de kendisine ev işlerinde yardım ediyor.

“MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEŞVİK ALDIM”

İsmihan Topak, eşi de taksici olduğu için meslekte sıkıntı yaşamadığını belirterek, kendisinin kullandığı araçta daha önce şoför çalıştığını ancak kendisiyle anlaşamadıklarından dolayı bu işe girmek istediğini söyledi. Yaşadığı köyde traktör kullandığı için araç kullanma hevesi olduğuna değinen Topak, “Mahallemden de ‘bu işi sen yaparsın’ şeklinde teşvik aldım. Eşim de taksici olduğu için yürütmeye çalışıyoruz” dedi.

"BAZEN EŞİMİN MÜŞTERİŞERİ BENİM TELEFON NUMARAMI İSTİYOR"

Bazen eşinin müşterilerinin de kendisinin telefon numarasını istediğini ifade eden Topak, “Eşim ‘benim müşterilerimi de çalıyorsun’ diye espri yapıyor. Vatandaşlar da şaşırıyorlar. Isparta gibi küçük bir yerde bayan bir taksici görünce ‘Baya gelişmiş, bunu da gördük’ şeklinde güzel tepkiler alıyorum” diye konuştu.

"TAKSİCİ ESNAFI BENİ PLAKADAN TANIYOR VE YOL VERİYOR"

Taksicilik işinde çok zorluk yaşamadığını ancak pandemiden önce şehir trafiğinin kendisi için yorucu olduğunu kaydeden Topak, araç kullanmayı sevdiğini ve ufak tefek sorunda eşini aradığını, kendisinin de yardımcı olduğunu söyledi. Kentteki taksici esnafının kendisini plakadan tanıdığına değinen Topak, “Ben ara yolda olsam geneli yol veriyor. Ben onlara saygı duydum, onlar bize saygı duydu” dedi.

“ÇOCUKLAR OLUNCA ZORLANDIM ANCAK BORCUMUZ ÇOKTU”

3 çocuk annesi olan İsmihan Topak, evlerinin taksi durağına yakın olduğunu, zaman zaman çocukları için gün içerisinde eve gidip geldiğini söyledi. Topak, “Çocuklarımız da büyüdü. En küçüğü 8 yaşında. Bu konuda biraz zorlandık ama ev aldığımız için borcumuz çoktu. Eşime destek olmak zorundaydım. Kimseye muhtaç olmamak adına araba da kendimizin olunca bu işe girdim” ifadelerini kullandı.

“BIRAKTIRMAYI DÜŞÜNDÜM ANCAK EŞİMİN MÜŞTERİLERİ BASKI YAPTI”

Eşiyle birlikte taksicilik yapan Bekir Topak, şoför ihtiyaçlarının olması üzerine böyle bir karar verdiklerini belirtti. Topak, “Eşim köyde traktör kullanıyordu. Birbirimize destek olalım istedik. Sağ olsun yaptı bu işi. Mahallede müşterilerimiz de olumlu karşıladı. Bazı zamanlar bıraktırmayı düşündüm. Ancak eşimin müşterileri bıraktırma diye bize baskı yapmaya başladı. Ayrı taksilerimiz var. İyi kötü götürüyoruz” dedi.

“EŞİM BANA İŞTE, BEN DE KENDİSİNE EVDE YARDIMCI OLUYORUM”

Eşiyle birlikte birbirlerine her konuda destek olduklarını ifade eden Bekir Topak, “Eşim bana iş konusunda destek oluyor, ben de kendisine evde ne yapılacaksa yardımcı oluyorum. Mutlu ve huzurluyuz” dedi.