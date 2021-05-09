Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Karşılıksız ve sonsuz fedakârlığın, saf sevginin mihrabı; hayır duasıyla manevi kalkanımız, can evimizin direği; her çocuğun ilk sözünün, ilk bakışının, ilk gülüşünün, ilk gözyaşının muhatabı sevgili annelerimizin Anneler Günü’nü canı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Anneler Günü vesilesiyle evladını vatan uğruna şehit vermiş kalbi yaralı şehit annelerine hürmetlerini sunduğunu belirten Şentop şunları kaydetti:

“Hayatın bütün güzelliklerine layık olan sevgili annemin ve baş tacı bütün annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler diliyorum. Cenabı Hak, ahirete irtihal etmiş hayatımızın ışığı, gönlümüzün sızısı olmaya devam eden annelerimizin kabrini nur eylesin. Kadim medeniyetimizin bin yıl önceki şaheseri Dede Korkut'un duasındaki sıcak ve şefkatli ifadesiyle 'Ak pürçekli' analarımızın yeri behişt (cennet) olsun.”