Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geceden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmurun ardından Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. İlçelere bağlı bazı yaylalarda hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü, kar kalınlığının ise 20 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kar yağışı turizm merkezlerinden Kabadüz Çambaşı, Korgan yaylası ve Akkuş Argan yaylalarında etkili oldu.

YAYLACILAR BEYAZ ÖRTÜYLE KARŞILAŞTI

Dün geceden itibaren Giresun'un Kümbet, Bektaş, Paşakonağı, Kulakkaya ve Trabzon il sınırında bulunan Sis Dağı yaylalarında da kar yağışı yaşandı. Mayıs ayında kar süprizi ile karşılaşan yaylacılar o anları fotoğraflayıp görüntülerken, yaylalar beyaza büründü. Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayan 2200 rakımlı Eğribel Geçidi de karla kaplanırken, sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaşan yaylacılar, "Baharı beklerken kış geri döndü. Soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor" dedi.

MAYIS KARI YÖRE HALKINI ŞAŞIRTMADI

Giresun’un yaylalarının ardından Trabzon’un yaylaları da beyaza büründü. Kar yağışına şaşırmadıklarına dikkat çeken Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Taşlı Yaylası sakinlerinden Yahya Kirveli ve Rafet Hancı yörede geçen yıl mayıs ayında da kar yağışı yaşandığını hatırlattı. Taşlı Yaylası’nın yazları da zaman zaman kar yağışına maruz kaldığını belirten yöre sakinleri, hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceklerinin olduğunu ve bir sorunları olmadığını belirtti.

‘ZİRAİ DONA HAZIRLIKLI OLUN’ UYARISI

Öte yandan sıcaklığın gece ve sabah sıfırın altına düşeceği tahmin edilen Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan için de zirai don uyarısı yapıldı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının azalması bekleniyor. Bu iller ve çevrelerinde pazartesi ve salı günü gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfır derece ve altına düşeceği tahmin ediliyor. Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.