Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 70 BF 112 plakalı itfaiye aracı, Hamidiye Mahallesi'ndeki Karaman Belediyesi Yangın Müdahale Merkezi'nde manevra yaptığı sırada, aracın arkasında bulunan itfaiye eri Mehmet Kumlu'ya çarptı.

İtfaiye personelinin haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kumlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kumlu'nun cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği yerde inceleme yaptı. Sürücü gözaltına alındı.