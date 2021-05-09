Çimentepe Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık bulunan akraba iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu K.E, A.E. ve C.A, çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayda 2 kişi de darbedildi. Yaralılardan C.A. ile A.E, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, K.E. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan 2 kişinin tedavileri ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Yaralılardan K.E. ile C.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada, yaralıların yakınlarının hastanelere gitmesi üzerine polis ekiplerince önlem alındı.
Akrabalar silahla çatıştı, çok sayıda yaralı var
09.05.2021 - 18:13 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Konak ilçesinde, akraba iki grup arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Etiketler : izmir,haberler,kavga,
788922 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/788922.aspx
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