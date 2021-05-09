Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mert Çamlıbelen (25), Bahçeburun Mahallesi'ndeki tarlasında su borusuna kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Çamlıbelen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bekar olduğu öğrenilen Çamlıbelen'in ailesi, olay dolayısıyla büyük üzüntü yaşadı.