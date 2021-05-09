Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Türk Büyükleri Meydanı'nda Baklacı Mahallesi yönünden Alaşehir yönüne gelen Burak D. yönetimindeki ticari araçla Akkeçili Mahallesi yönünden Sanayi Sitesi yönüne giden Nurşah D. (18) yönetimindeki elektrikli bisikletle kavşakta çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Nurşah D. ve arkasında bulunan kardeşi Ayşe D. (10) yaralandı. Nurşah D. yola savrulurken, Ayşe D. ise aracın altında kaldı. Kanlar içinde kalan yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.