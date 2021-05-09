Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Türk Büyükleri Meydanı'nda Baklacı Mahallesi yönünden Alaşehir yönüne gelen Burak D. yönetimindeki ticari araçla Akkeçili Mahallesi yönünden Sanayi Sitesi yönüne giden Nurşah D. (18) yönetimindeki elektrikli bisikletle kavşakta çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Nurşah D. ve arkasında bulunan kardeşi Ayşe D. (10) yaralandı. Nurşah D. yola savrulurken, Ayşe D. ise aracın altında kaldı. Kanlar içinde kalan yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Feci kaza: 2 kız kardeş kanlar içerisinde kaldı!
09.05.2021 - 19:30 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 19:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Feci kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Ticari bir araçla elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bisiklet üzerinden yola savrulan 18 ve 10 yaşlarındaki 2 kız kardeş yaralandı.
Etiketler : bisiklet,manisa,kaza,
788934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/788934.aspx
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