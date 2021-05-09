Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı Giresun ve Trabzon'un ardından Rize'de de etkili oldu. Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı 1900 rakımlı Rüzgarlı ve Nanle yaylarının ardından Karadeniz’in sahil şeridine en yakın yaylası Handüzü Yaylası da beyaza büründü. Yaylada kalan vatandaşlar da kar yağışını sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak duyurdu. Canlı yayın yapan Hüseyin Metin isimli bir vatandaşın Rize şivesi ile “10 gündür yanayiduk, şindi donayiruk” demesi herkesi güldürdü.