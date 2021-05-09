Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Koç idaresindeki içinde 2 yolcu bulunan 19 KK 454 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken yangın çıktı. Arka motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü otobüsü durdurarak çevredeki vatandaşların da yardımıyla ilk müdahaleyi yaptı ve yangını söndürerek otobüsünü tamamen yanmaktan kurtardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otobüste soğutma çalışması yaptı.