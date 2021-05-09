Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Koç idaresindeki içinde 2 yolcu bulunan 19 KK 454 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken yangın çıktı. Arka motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü otobüsü durdurarak çevredeki vatandaşların da yardımıyla ilk müdahaleyi yaptı ve yangını söndürerek otobüsünü tamamen yanmaktan kurtardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otobüste soğutma çalışması yaptı.
Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı
09.05.2021 - 21:07 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 21:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da seyir halindeki yolcu otobüsünde meydana gelen yangın erken müdahale ile söndürüldü.
Etiketler : samsun,otobüs,haberler,
788949 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/788949.aspx
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