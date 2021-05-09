Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kiledere beldesinde Ş.D.'nin evinde kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma, 32 yaşındaki Emel D.'yi evde ölü halde buldu. Yapılan inceleme sonrası, Emel D.'nin oğlu A.D. (17) ile tartıştığı, kavgaya dönen olayda A.D.'nin annesini evdeki ruhsatsız tüfekle öldürdüğü tespit edildi. Ekipler, A.D.'yi gözaltına aldı. A.D. daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. Baba S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.