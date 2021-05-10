Mayıs ayının ilk haftalarında öğle saatlerinde 30 dereceyi bulan hava sıcaklığı bugün aniden düştü. Kentte termometreler gece saatlerinde sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi. Hava adeta buz kesti. Vatandaşlar havanın hissedilir derecede soğuduğunu söyledi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ve Salı günleri için hafif ve orta kuvvette zirai don uyarısında bulundu.
Sivas donuyor, termometreler eksi 3 dereceyi gösterdi
10.05.2021 - 02:30 | Son Güncelleme: 10.05.2021 - 02:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta gece saatlerinde termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi, bazı araçların tavanında kırağı oluştu.
Etiketler : sivas,sivas hava durumu,
788984 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/788984.aspx
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