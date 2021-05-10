Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon ile Giresun sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası, kaçak ve çarpık yapılaşmanın en kötü örneklerinden birini gözler önüne seriyor. Türkiye genelinde başlatılan 'imar barışı'nı fırsat bilen vatandaşların betonarme kaçak yapılar inşa etmesiyle birlikte yaylada adeta boş alan kalmadı.

31 Aralık 2017 tarihinden itibaren yapılan kaçak yapıların yıkılacağının açıklamasının ardından Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer yaylalarda olduğu gibi Sis Dağı Yaylası'nda da ekipler tarafından kaçak yapıların yıkımı yapılmıştı. Doğal güzelliği yok olan 2182 rakımlı Sis Dağı Yaylası, kaçak yapıların yıkılmasına rağmen çarpık yapılaşmanın en kötü örneklerinden biri olarak gösterilmekten kurtulamadı. Betonarme yapılarla site görünümüne kavuşan Sis Dağı Yaylası, yöre sakinleri tarafından artık Türkiye'nin 82. ili olarak anılıyor.

"TÜRKİYE'DE YAYLA ANLAMINDA BURADAKİ KADAR YAPILAŞMA BAŞKA YERDE YOK"

Türkiye'nin hiçbir yaylasından Sis Dağı Yaylası gibi çarpık ve çirkin yapılaşma olmadığını belirten yöre sakinlerinden Mustafa Özcan, "Doğayı korumasını bilmiyoruz. Aslında burası yayla değil, burası Türkiye’nin keşfedilmemiş 82. ili Sis Dağı. Ben öyle diyorum. 82. il deyince bazıları yanlış anlayabilir burası Trabzon Şalpazarı ve Giresun yani iki ile hudut. 82. il dememdeki anlamı bu. Burası iç Anadolu’ndaki bir ili andırıyor. Yaylaya temiz hava için çıkarız. Çocuklarımız yaylaya çıktığı zaman parkta oyun oynayacak alan bırakmadık. Aç kalan yaban ayıları evlere girip saldırıp talan ettiği için tadilat yapanlar olduğu söylendi. Sis Dağı'nı Türkiye’nin 82. ili dedik. Aslında il olunca ne olması lazım alt yapı gelmesi lazım. Türkiye’de yayla anlamında buradaki kadar bir yapılaşma başka yerde yok. Ben gözlemlediğim yok. Burası adeta bir şehir görünümünde" dedi.

"RESMEN İSTİLA EDİLMİŞ"

Yöre sakinlerinden Abdullah Öztürk ise Sis Dağı Yaylası'nın istila edildiğini dile getirerek, "Benim düşüncem burası resmen istila edilmiş. Çarpık yapılaşma 3-4 kat apartman yapılmış. Bir vatandaş olarak çok yanlış buluyorum. Devletin buraya el atması lazım bu gidişle dağlarımızın hiçbir özelliği kalmaz. Ahşap, kulübe gibi olsa neyse. Gelişigüzel yapılanma devam ederse hiçbir özelliği kalmayacak. İlerde bunları kaldırmak isteseler bile hafriyatı nereye atacaklar. Devletin bu işe bir an önce el atması lazım" ifadelerini kullandı.