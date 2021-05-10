Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailesiyle 12 yaşındayken Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden İsa Dönerkaya, Trabzon'da askerlik yaptığı dönemde tanıştığı bir arkadaşından Karadeniz Bölgesi'ne has olarak bilinen hurmanın tohumunu aldı.

Tezkeresinin ardından cebine koyduğu tohumla Bilecik'in merkeze bağlı Başköy köyüne gelen Dönerkaya, burada tohumu tarlaya ekti. Bu ekimle başlayan ve 1930'dan bu yana devam eden süreçte dededen toruna aktarılan hurma üretimi, bugün çevre illere de pazarlanan bir mahsule dönüştü.

Bilecik-Bozüyük kara yolunun kenarındaki yemyeşil ormanların içinde yaklaşık 180 kişinin yaşadığı köyün halkı, hurmadan kazandıklarıyla geçiniyor.

1985'te vefat eden ve mezarı Eskişehir'de bulunan İsa Dönerkaya'nın anısı ise köyde faaliyet gösteren Baştacı Kadınlar Derneğince tel örgüyle çevrilip fotoğrafı asılan bahçede yaşatılıyor.

Meyvenin kurutulmuşunu da satıyorlar

Dernek başkanı Fatma Duman, AA muhabirine, hurma üretiminin daha da artırılması amacıyla İçişleri Bakanlığına bazı proje teklifleri sunduklarını söyledi.

Hurma üretimine ilişkin bilgi veren Duman, "Köyümüzde yaklaşık 350-400 ton hurma üretiliyor. Bunun pazarı açısından biz hurmamıza sahip çıkalım istedik ve hurmalarımızı kurutmaya başladık. Hem yaşını hem de kurusunu sipariş üzerine Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz." diye konuştu.

Duman, köyde yetişen hurmaları ekim ve kasım aylarında topladıklarını dile getirdi.

Hikayeyi dedesinden ve annesinden duyduğunu belirten derneğin başkan yardımcısı Selcan Kapukaya da yaptıkları bahçe ile Dönerkaya'nın adını yaşatmak istediklerini söyledi.

Gelecek nesillere Başköy'deki cennet hurması üretimini miras bırakmayı amaçladıklarını anlatan Kapukaya, "Bu hurma anneannelerimizden annelerimize, annelerimizden bizlere aktarıldı. Bu hurmanın geliş hikayesi de kaybolmasın istiyoruz." dedi.