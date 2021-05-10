Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’da Salih Aykut isimli çay ocağı ve tarihi konak işletmecisi, yeni kiraladığı iş yerine taşınmadan önce hayatının şokunu yaşadı. Tarihi Çifte Minareli Medresenin hemen yanında bulunan çay ocağı ve işletmenin yanındaki tarihi konakta bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, yangında çay ocağının tavan kısmı kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri ise yangının ardından iş yeri sahibi Salih Aykut’a bilgi verdi. Olay yerine gelen Aykut ise hayatının şokunu yaşadı. İş yeri yanıyor diye olay yerine gelen Aykut, içerideki eşyalarının çalındığını, tarihi konakta ise bir gecede kazılmadık yer kalmadığını gördü.

"ÇALMIŞLAR VE KUNDAKLAMIŞLAR"

İş yerinin kamulaştırılmasından dolayı yeni bir dükkan tutan Aykut 1 gün sonra taşıyacağı iş yerini böyle görünce şaşkınlığını ve üzüntüsünü gizleyemedi.

Aykut, yangın diye geldiğini fakat daha farklı bir olayla karşılaştığını ifade ederek, “Sabah polisler iş yerinizde yangın çıktı gelin diye aradılar. Geldiğimde yangın sönmüştü. İtfaiye ekipleri kapının zorlanarak açıldığını söyledi. Daha sonra kontrol edince televizyonumuzu çalmışlar, tarihi pikaplarımız ve taş plaklarımız vardı onları çalmışlar. Aynı zamanda semaverler vardı onları çalmışlar ve sonrasında kundaklamışlar. Bizim hemen içeride bir kapımız var oradan tarihi konağa geçiliyor. Orada da defineciler daha önceden sanırım kazı yapmışlar” dedi.

"İKİNCİ KEZ SOYDULAR"

İş yerinin daha önce yine soyulduğunu kaydeden Aykut, “Daha önce burayı yine soydular. Pandemide bizler kapalıyken hırsızlara gün doğdu. Daha önce soyulduğunda kundaklama yoktu. Yine televizyonu soymuşlardı. Semaverleri ve bakır malzemeleri çaldılar. Onlar bulundu ama eşyalarımızın çoğu geri gelmedi.” şeklinde konuştu.

"1-2 GÜN İÇERİSİNDE TAŞINACAKTIK"

Normalde birkaç gün içerisinde iş yerini taşıyacaklarını vurgulayan Aykut, “Bu bina kamulaştırıldı. Belediye bize bu ayın ortalarına kadar süre vermişti. Diğer dükkanımızın tadilatı yeni bitti. Biz normalde bugün yarın taşıyacaktık. Fakat sabah böyle bir kötü haberle karşılaştık” açıklamalarında bulundu.