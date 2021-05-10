Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde Ankara istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü, motosikletiyle TEM Otoyolu’nda seyretmeye başladı. Bir süre sonra motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak gitmek istedi. Gidon hakimiyetini kaybeden genç, motosikletin üstünden düşerek yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra köprünün balkon kısmına savrularak olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

TEK TEKER YAPARKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni ambulans ile Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan gencin İstanbul’un birçok noktasında motosikletle tek tekerlek üzerinde gittiği o tehlikeli anları görüntüleri ortaya çıktı.