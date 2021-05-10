Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk arasında 'yaban çileği' olarak bilinen dağ çilekleri, Ordu'nun Fatsa ilçesinde toplanmaya başladı. Kendi ihtiyaçları için toplayanların yanı sıra ek geçim kaynağı olarak toplayıp satmayı tercih edenler de oluyor. Toplamanın dikkat ve sabır istediği dağ çileklerinin bir kilosu yaklaşık 4 saatte toplanırken, kilosu ise 150 ile 200 TL arasında alıcı buluyor.

"TOPLAMASI ZAHMETLİ AMA LEZZETİ O ÇİLEYİ UNUTTURUYOR"

Reçel yapmak için dağ çileği topladıklarını söyleyen Ersin Ezgü, doğada kendiliğinden yetişen dağ çileklerinin kokusu ve lezzetinin çok güzel olduğunu söyledi. Ezgü, “Genelde reçel amaçlı topluyoruz. Topladığımız çilekleri kazanlar kaynatarak çilek reçeli yapıyoruz. Her yıl kendi yetişmesini güzellik olarak nitelendiriyoruz. Daha yeni yetişmeye başladı ve ilk topladığımız çileklerle kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Reçeli çok lezzetli, çok faydalı bir meyve. Kokusu bile her şeye değer. Fındık ocaklarına yakın yerlerde yetişen dağ çileklerini özenle topluyoruz. Para ile satın almanız çok zor bana göre. Zahmetli bir toplama aşaması var. Uzak bahçelerde yetiştiği için meşakkatli bir toplama süreci var. Çilesi zor ama lezzeti ile o çileyi bizlere unutturuyor. Mevsiminde satış yapan kişiler çileğin kilosunu ortalama 150 TL ile 200 TL arasında satıyor” dedi.

"MEVSİMİNİ İPLE ÇEKİYORUZ"

Her yıl mevsiminde bahçelere giderek dağ çileklerini topladıklarını ifade eden Vildan Ezgü ise “Toplaması çok zahmetli. Gerçekten zor şartlarda yetişiyor. Lezzeti harika. İlkbahar ayı geldiğinde dağ çileklerini kendilerini yeşil bahçelerde gösteriyor. Kıpkırmızı görüntüsü ile harika bir meyve. Reçeli çok güzel oluyor. Mevsimini iple çekiyoruz” şeklinde konuştu.

ORGANİK OLARAK YETİŞİYOR

Dağ çileğinin lezzetinin ve kokusunun hiçbir meyvede olmadığını söyleyen Emrecan Yavan, en önemli unsurun organik olmasından kaynaklandığını ifade ederek, “Çok fazla kişinin ulaşamadığı alanlarda dağ çilekleri yetişiyor. Harika görünüşü ve lezzeti ile kendisini bizlere toplatıyor. Her yıl bu mevsimlerde fındık bahçelerinde yetişiyor. Organik yetişen çilekleri kimisi reçel yapmak için kimisi ise ek geçim kaynağı amaçlı topluyor” ifadelerine yer verdi.