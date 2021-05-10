Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ile birlikte yola çıkan Müge Anlı ekipleri, İstanbul Şişli'ye bağlı Kuştepe'de ihtiyaç sahibi Roman vatandaşlara, 500 Ramazan kolisi dağıttı. Ramazan sofralarına uzanacak gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşırken mahalle sakinleri mutluluklarını davullu zurnalı göbek atarak paylaştı.

Eğlenceli halleri yüzleri güldürdü

Adeta bayram havasının estiği mahallede genci yaşlısı davul zurna eşliğinde oynayarak eğlenceli halleri ile yüzleri güldürdü. Müge Anlı'nın sosyal sorumluluk projelerinden olan Okuma Yazma Seferberliği'ni de hatırlatan mahalle sakinleri, teşekkürlerini sundu.