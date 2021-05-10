Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklar Ülkesi KidZania, KidZania Dijital üzerinden bayrama özel bir program hazırladı. Çocuklar, bu program ile bayramda da eğlenirken öğrenmeye ve aynı zamanda motor, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeye devam edecekler. Ramazan Bayramı boyunca KidZania Dijital üzerinden düzenlenecek sabun, şapka ve süs yapım atölyeleri ile çocuklar; ileri dönüşüm, ekip çalışması ve sorumluluk bilinci gibi kazanımlar etme fırsatı bulacaklar. Ayrıca pratik atıştırmalık atölyesi ile birbirinden eğlenceli atölyelere katılıp, kendi elleriyle hazırladıkları yiyecek ve içecekleri aileleriyle paylaşabilecekler. 6-14 yaş arası çocukların erişimine açık olan atölyelere, kidzania.com.tr adresinden bilgisayar, telefon veya tabletle erişilebileceği belirtildi.

Ayrıca, çocuklar ülkesinin fotoğraf ve video paylaşım platformu hesabında Ramazan Bayramı'na özel olarak düzenlenecek oyun ve çekilişlerle takipçiler keyifli anlar yaşayacak. Bayramın her gününe özel kurgulanan oyunlar bayramın neşesi ve heyecanını evlerde canlandıracak. Çocuklar ülkesinin sosyal medya hesapları ve KidZania Dijital'de, ödül ve atölyeler Ramazan Bayramı boyunca misafirlerini beklediği kaydedildi.