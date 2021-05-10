Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Barosu Avukatlarından Recep Çıklatekerlio, Thodex'in internet sitesinin kapanmasıyla birlikte işlemi gerçekleşemeyen kullanıcıların meraklı bir bekleyiş içerisinde olduğunu aktardı. Mağdurların cumhuriyet başsavcılıklarına giderek suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini bildiren Avukat Çıklatekerlio, "Faruk Fatih Özer çalışma hayatına 2007 yılında başlamıştır. 2008 yılında kripto para borsasına giriş yaparak 2017 yılının Eylül ayından itibaren Thodex şirketini kurmuştur. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myanmar, Azerbaycan, İngiltere gibi ülkelerde faaliyet göstermektedir. Thodex'in kurucusu ve sahibi Faruk Fatih Özer; 2 milyar dolar ile birlikte yurt dışına kaçmıştır. İnternet sitelerinin kapanmasıyla birlikte işlemi gerçekleşemeyen kullanıcılar kripto paralarının durumuna ilişkin meraklı bekleyiş içerisindeler. Mağdurlar bu süreçle ilgili olarak yıprandılar. Manevi anlamda sıkıntıya düştüler. Dolandırılan mağdurlar öncelikle adliyelere giderek Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmalıdırlar. Savcılık soruşturmalarını derinleştirdikçe yeni bilgi ve belgelere ulaşılmıştır. Şirket hesaplarında 31 milyon TL tespit edilmiştir. Söz konusu şirkete kayyum atandığı takdirde mağdur vatandaşlarımızın davalarını açmaları için bir ışık doğacaktır. Bu firmaya tedarikte bulunan tedarikçiler alacaklarına kavuşacak, sonra sırayla diğer mağdur vatandaşlar dava açmaları durumunda paralarını geri alabileceklerdir" dedi.

"ÇOK CİDDİ HAPİS CEZASI BEKLENİYOR"

Faruk Fatih Özer'in yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirilip yargılandığı zaman çok ciddi hapis cezası alması beklendiğini de sözlerine ekleyen Çıklatekerlio, "Hukuki olarak şirket bizim muhattabımız ancak ceza soruşturması ve davası kapsamında şahsında kendine ait mal varlığına gidilebilir. Böylece vatandaşlarımızın mağduriyetleri de fazlaca giderilmiş olacaktır. Şahıs yakalanıp Türkiye’ye getirildiği zaman Türk Ceza Kanun’unun 220. maddesi gereğince ‘suç örgütü kurmak’ ve ‘yönetmek’ ile ‘nitelikli dolandırıcılık’ ya da ‘bilişim sureti ile dolandırıcılık suçlarından çok ciddi hapis cezası alması bekleniyor" ifadelerini kullandı.