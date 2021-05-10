Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekmek evinde Ramazan Bayramı için börek yapmak isteyenler canlarından oluyorlardı. Şekerevler Mahallesi 38001. Sokak'ta Mahmut Şakı’ya ait ekmek evinde yangın çıktı. Yangını fark eden Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden emekli Mahmut Şakı durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, ekmek evinde bulunan eşyalar zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürülen yangının Ramazan Bayramı'na hazırlık için börek yapıldığı esnada çıktığı öğrenildi.

'Dışarda alevlerin yükseldiğini gördüm'

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden emekli olan 67 yaşındaki Mahmut Şakı, “Ben dışardaydım. Dışarda alevlerin yükseldiğini gördüm. Börek yapmak için ateş yakmışlardı. Yanında tahtalar falan olunca yangın ilerledi. Hemen haber verdik. İtfaiye ekipleri geldiler. İtfaiyeden emekliyim. 21 sene oldu. Arkadaşlarımı çağırdım sağ olsun geldiler” dedi.