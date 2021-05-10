Olay, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Hacıbozan Mahallesi'nde gerçekleşti. Mahallede bulunan bir seraya hırsız girdi. Şüpheliler, seranın çadırını keserek yaklaşık 350 kilogram muz çaldı. Ardından kayıplara karıştı. Sera sahibinin ihbarı sonrası gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Ekipler, zanlıların peşine düştü.