Olay, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Hacıbozan Mahallesi'nde gerçekleşti. Mahallede bulunan bir seraya hırsız girdi. Şüpheliler, seranın çadırını keserek yaklaşık 350 kilogram muz çaldı. Ardından kayıplara karıştı. Sera sahibinin ihbarı sonrası gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Ekipler, zanlıların peşine düştü.
Hırsızlar bunu da yaptı: 350 kilogram muz çaldılar
10.05.2021 - 19:16 | Son Güncelleme: 10.05.2021 - 19:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hırsızların hedefi bu sefer ne ev ne de araba oldu. Hırsızlar, seradaki muzları çaldı.
Etiketler : Mersin,Muz,sera,hırsız,
789142 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/789142.aspx
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