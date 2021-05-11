İstanbul Boğazı'nda Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaşayan kuru yük gemisi, bir anda kıyıya doğru yöneldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, gemiye müdahale ederek gemiyi Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü eşliğinde Büyükdere'ye çekti. Arızası giderilen geminin Boğazda yaşattığı hareketli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaşayan 79 metre boyunda 'İRFAN SAVAŞ' isimli kuru yük gemisi, KURTARMA 12 Römorkörümüz ve kılavuz kaptanımız eşliğinde Büyükdere acil demir bölgesine emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.