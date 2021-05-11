Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya düzenlenen roketli saldırıda, Manisa'nın Akhisar ilçesi doğumlu Piyade Teğmen Osman Alp, şehit oldu. Şehadet haberi sabah saatlerinde baba ocağına ateş gibi düştü.

"İçimiz yanıyor"

Şehidin babası Talip, annesi Gülten Alp’e acı haber verilirken mahalle Türk bayraklarıyla donatıldı. Metanetli duran şehidin ailesi taziyeleri kabul ederken evladının şehadetin haberini alan gözü yaşlı baba Talip Alp, “Çok zor bir gün. İçimiz yanıyor ama yapacak bir şey yok. Vata sağ olsun. Allah’ın takdiri. Vatan sağ olsun” dedi.

1.5 yaşında çocuğu vardı

Simge Alp ile evli olan şehidin 1,5 yaşında da bir çocuğu olduğu öğrenildi. Şehidin naaşının bugün 15.00’de Akhisar Havalimanına getirileceği ve ardından düzenlenecek askeri törenle memleketinde toprağa verileceği bildirildi.