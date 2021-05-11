Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dağlık bölgelerde doğal olarak yetişen Mayıs papatyalarındahasat başladı. Araçların geçmediği, egzoz gazından uzak bölgelerde yetişen mayıs papatyalarının makasla tek tek kafa kısımları toplanıyor, temiz bir bez üzerinde gölgede kurutulduktan sonra kilogramı 20 TL’den aktarlara toptan satılıyor. Vücuda oldukça faydalı olduğu bilinen papatyalar genellikle çay demleme yöntemiyle tüketilirken, mayıs papatyalarından yağ da elde ediliyor.

"HEM ŞİFA DEPOSU, HEM SAĞLIK DEPOSU"

“Bahar aylarında papatya topluyoruz. Bunları toplayıp temiz bezin üzerine serip, aktarlara toptan olarak satıyoruz" diyerek şifa deposu papatyaların mahalle sakinlerine ek gelir olduğunu anlatan Yaşar Çelik, "Bunlar mayıs papatyası, çok şifalı bir bitki, aktarlardan da kilosunu 20 TL’den alabilirsiniz kuru olarak. Bir hafta içerisinde kuruyor, bereketli de bir ürün, hem şifa deposu, hem sağlık deposu, hem de güzellik deposu her şey var içerisinde” dedi.

“MAYIS AYINDA KÜÇÜK ÇAYIRLARDAKİ DOĞAL PAPATYALARI TOPLUYORUZ"

Mayıs papatyasının insan sağılığına çok faydasının olduğuna dikkat çeken Çelik; “Her papatyada toplanmıyor, Mayıs ayında böyle küçük çayır veya doğal papatyaları topluyoruz. Küçük papatyaları topluyoruz, bunların bazı faydaları ödem, cilt kanserlerinin önlenmesi, mide rahatsızlıklarına ve bu tip rahatsızlıklara iyi geliyor. Bunun kurusunu aynı çay demler gibi sıcak suyun içerisine katarak, 10 dakika demledikten sonra kullanabiliyoruz. Her şeyi çok fazla içmemek lazım çoğu zarar azı karar yani günde 2 fincan tüketsek yeterlidir” ifadelerini kullandı.

MAYIS PAPATYASININ FAYDALARI (PAPATYANIN FAYDALARI)

Türkiye’de 700 çeşit papatya türü doğal olarak yetişiyor. Bu türlerin içinde insan sağılığı için en şifalısı olan Alman papatyası (Matricaria recutita) diğer adıyla Mayıs papatyası olarak bilinen türdür.

Kurutulmuş papatyaları demleyip çay şeklinde günde 1-2 fincan tüketildiğinde özellikle sinir sisteminden kaynaklanan mide ağrılarını azaltır. Gaz, şişkinlik, hazımsızlık hissedenler ise yemekten sonra içtiğinde bu tür problemlerin azaldığı görülmüştür.

Stresli ve sinirli kişilerde ise sakinleşmeyi sağlar. Ağrı azaltıcı etkisi olduğu görülmüştür. Enfeksiyonu vücuttan atmada yardımcıdır.

Bağırsak hareketlerini artırır ve idrar söktürücü etkisi vardır. Yatıştırıcı özelliği olduğu için özellikle uykusuzluk problemi olan kişilerde gece yatmadan önce 1 fincan içmesi uygun olur.

Çocuklarda karın ağrılarında, bebeklerde gaz sancılarının giderilmesinde kullanılır.