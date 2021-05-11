Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı'nda görevli pasaport polisinin dikkatini, 26 Nisan'da İran'dan gelerek Türkiye'ye giriş yapmak isteyen İran pasaportlu Hamid Namian isimli şahıs çekti. Pasaport kontrolü esnasında yolcudan şüphelenen polisler, yolcudan parmak izi örneği aldı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uyuşturucu madde ticaretinden aranan H.T. isimli Türk vatandaşı olduğu anlaşıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan H.T., İran’da 20 bin dolar rüşvet vererek İran pasaportu çıkardığını söyledi. Şahsın İran pasaportu ile 24 kez Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen H.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.