Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Bahçeli Evler Mahallesi Selgah Camii kavşağında meydana geldi. Fatma Büşra Temiz (9) annesi ve kardeşi ile kaldığı evinden ekmek almak için ikametinin karşısında bulunan fırına gitti. Küçük kız yolu geçerken de iddialara göre kontrolsüz gelen B.A. yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla yere yığıldı.



Ehliyetsiz sürücü kaçtı

Çocuğa çarpan ve yaşının küçük olduğu öğrenilen sürücü B.A., otomobili ile hızla kaza yerinden uzaklaşırken çevrede bulunanlar 112 ve emniyet birimlerine haber verdi. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fatma Büşra Temiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kısa süre sonra kaçan sürücü B.A.'yı yakaladı.



Yaşanan kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.