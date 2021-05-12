Elâzığ’daki özel bir hastanede görevli olan Opr. Dr. Fatih Erol, 125 kilo olan Andreas Dellwa ile 107 kilogram ağırlığındaki eşini tüp mide ameliyatına aldı. 30 dakika süren operasyon sonrası 3 gün müşahede altında tutulan çift, taburcu edildi. Andreas Dellwa “Türk doktorların ünü Avrupa’ya kadar yayıldı. Buraya geldiğim için mutluyum. Kendimi hafiflemiş hissediyorum” diye konuştu. Dr. Erol da “Avrupa’daki doktorlar bu tip hastaları artık direkt bize yönlendiriyor. Bu konuda çok tecrübeliyiz. ABD’den, Kanada’dan, Avusturalya’dan gelen hastalarımız var” dedi. Öte yandan, Alman karı koca ülkelerini mutlu bir şekilde uğurlandı.
Alman çiftin umudu Türk doktorlar oldu
12.05.2021 - 02:55 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 02:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde ikamet eden Andreas Dellwa ve Natascha Dellwa Müller çifti, yıllarca obeziteyle mücadele etti. Çift, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde doktor doktor gezdi ancak zayıflayamadı. İkili, geçtiğimiz günlerde Türk doktorların bu konudaki başarısını öğrenince apar topar Türkiye’ye geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : obezite,obezite ameliyatı,
789357 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/789357.aspx
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