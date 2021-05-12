Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elâzığ’daki özel bir hastanede görevli olan Opr. Dr. Fatih Erol, 125 kilo olan Andreas Dellwa ile 107 kilogram ağırlığındaki eşini tüp mide ameliyatına aldı. 30 dakika süren operasyon sonrası 3 gün müşahede altında tutulan çift, taburcu edildi. Andreas Dellwa “Türk doktorların ünü Avrupa’ya kadar yayıldı. Buraya geldiğim için mutluyum. Kendimi hafiflemiş hissediyorum” diye konuştu. Dr. Erol da “Avrupa’daki doktorlar bu tip hastaları artık direkt bize yönlendiriyor. Bu konuda çok tecrübeliyiz. ABD’den, Kanada’dan, Avusturalya’dan gelen hastalarımız var” dedi. Öte yandan, Alman karı koca ülkelerini mutlu bir şekilde uğurlandı.