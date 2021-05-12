Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsanlık öldü dedirten olay İstanbul Şişli'de meydana geldi. Taksiyle çarpışan motosikletli kurye yere savrularak yaralandı. O anda yanına yaklaşan adamın yardım etmesi beklenirken kuryenin 3 bin TL değerindeki telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaşması pes dedirtti.

Yardım etmek yerine telefonunu çaldı

Kuryeye yardım etmek yerine telefonunu çalan hırsız, yaralının yanında birkaç saniye durduktan sonra kalabalıktan yararlanarak hızla uzaklaştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kurye C.E.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavisi tamamlanan kurye C.E. eşyaları arasında cep telefonunun olmadığını fark etti. Bunun üzerine kurye, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, kazanın yaşandığı yerin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Polisin sıkı takibiyle yakalandı

Yapılan incelemeler sonucunda kuryenin telefonunun kazanın hemen ardından yaklaşan bir şahıs tarafından çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Şişli polisi, şahsın kullandığı güzergahtaki kamera görüntülerini tek tek inceledi. Saatlerce izleme yaparak şahsın eşkalinin ardından da kimliğini tespit eden polis ekipleri, A.G. isimli şahsı hırsızlık esnasında üzerindeki giydiği kıyafetlerden tespit ederek Kağıthane Çağlayan Tüneli’nde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada “açıktan hırsızlık” suçundan adli işlemi yapılan A.G. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.