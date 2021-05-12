Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre bayram süresince sınırlı izinli çalışan iş yerlerinde çalışma şekillerinde değişiklik olmayacak. Bu durumda vatandaşlar ikametlerine yakın fırın ve ekmekçilerden gün boyu, bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılardan 10.00-17.00 saatlerinde alışveriş yapabilecek.

Araç kullanmama şartıyla yapılabilecek bu alışverişlerin dışında paket servisi yapan iş yerleri de aynı saatler arasında çalışacak.

YEME-iÇME YERLERİNİN SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi gereği yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmalarının çalışma saatinde 13 Mayıs Perşembe günü itibarıyla değişikliğe gidilecek.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet verebilecek bu iş yerleri ile firmalar, ramazanın sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.