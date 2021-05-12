MGM'den yapılan son değerllendirmelere göre, hava durumunda yurt genelinde önemli bir değişiklik beklenmezsen yalnızca kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklığın 2 ila 5 derece artacağı öngörülüyor.
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 29
Adana: Az bulutlu ve açık 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31