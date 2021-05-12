Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce'de, alınan sıkı tedbirler ve tam kapanmanın ardından yüzde 560 olan vaka sayıları, yüzde 220’lere kadar düştü. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce'nin vaka sayılarında düşüş gösteren iller arasında 3'üncü sırada yer aldığını açıkladı.



'HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'

Vatandaşların tedbirlere uyduğunu ifade eden Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Daha önceki dönemde herkesin malumu hızlı bir artış yaşamıştık. Son günlerde Düzce halkımızın gösterdiği üstün gayret ile birlikte toplum olarak bilinçli hareket ederek, kısıtlamalarla birlikte iyi bir seviyede düşüşler yaşamış olduk. Bunun neticesinde de geçen haftaki vaka sayılarımızda Türkiye’de ilk 3'e girecek seviyede bir düşüş oldu. Bu düşüş şu anda da devam ediyor. Önümüzdeki bu bayram tatilini de iyi değerlendirerek tedbirlere daha fazla riayet edersek inşallah bayram dönüşünde kısıtlamalarında yavaş yavaş kalkması ile normal yaşantıya doğru dönmüş oluruz. Beklentim vakaların daha da düşmesi yönünde. Bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.